İnternette özgürlük tehdit altında



İnsan hakları örgütü Freedom House'ın "Nette Özgürlük 2015" başlıklı yıllık araştırmasında, dünya genelinde internette özgürlükleri hedef alan kısıtlanmaların devam ettiği ortaya kondu. Raporda bu konuda durumun en kötü olduğu ülkelerin Çin, Suriye ve İran olduğuna işaret edildi.

Araştırmaya katılan uzmanlar 65 ülkeyi mercek altına aldı. Bu ülkelerdeki internet kullanıcılarının yüzde 61'inin hükümetlere, orduya ya da aşiretlere sansür suçlamalarının yöneltildiği ülkelerde yaşadığı belirtildi. Kullanıcıların yüzde 58'i de siyasi, toplumsal ve dini bilgilerin yayılmasıyla bağlantılı olarak cezaevine girme tehlikesinin bulunduğu ülkelerde yaşıyor.

Örgütün verilerine göre 14 ülkede sadece geçen yıl internetin daha fazla denetlenmesini öngören yasalar kabul edildi.

Almanya dördüncü sırada

Almanya, örgütün özgürlük sıralamasında internetin özgür olduğu ülkeler grubunda dördüncü sırada yer aldı. Raporda Almanya ile ilgili olarak kişisel verilerin saklanması ile ilgili düzenlemeler ve Alman istihbarat örgütü BND'nin ABD'nin istihbaratı NSA'le işbirliği yapmasına ilişkin eleştiriler yer aldı.

Özgür ülkeler sıralamasında ilk sırada İzlanda yer alıyor. İkinci sırada Estonya, üçüncü sırada da Kanada var. Kısmen özgür ülkeler grubunda yer alan Türkiye ise 58'inci sırada. Türkiye'de de internetteki kısıtlamaların devam ettiğine dikkat çekiliyor.

Libya, Ukrayna ve Fransa'daki gözlemciler de özellikle Paris'teki Charlie Hebdo saldırısından sonra internetteki özgürlüklerin büyük ölçüde kısıtlandığı bilgisini aktardı.

İnternet sansürünün en yaygın olduğu Çin'de Google ve Google diğer hizmetlerine hala ulaşılamıyor.