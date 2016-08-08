Inter'de Mancini devri bitti, De Boer dönemi başladı

İtalyan Serie A’nın gözde takımlarından Inter’in teknik direktörü Roberto Mancini, 3 milyon Euro tazminat karşılığında gece yarısı operasyonu ile kovuldu.



Sezon hazırlıklarına çok kötü başlayan İnter’in başına Hollandalı Frank De Boer getirildi. Frank De Boer’in yardımcılığını eski futbolcu Romen Cristian Chivu yapacak. De Boer’in üç yıllığına 2.5 milyon Euro alacağı belirtildi.

Kulübün Endonezyalı sahibi Eric Thohir tarafından da pek sevilmeyen ve yıldızı barışmayan Mancini, “Düzelebilirdik. Ama yönetimin takdirine saygı duyuyorum” dedi.