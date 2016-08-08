T24 LogoT24 Logo
Spor

Inter'de Mancini devri bitti, De Boer dönemi başladı

Frank De Boer’in yardımcılığını eski futbolcu Romen Cristian Chivu yapacak

08 Ağustos 2016 22:37

İtalyan Serie A’nın gözde takımlarından Inter’in teknik direktörü Roberto Mancini, 3 milyon Euro tazminat karşılığında gece yarısı operasyonu ile kovuldu.

Sezon hazırlıklarına çok kötü başlayan İnter’in başına Hollandalı Frank De Boer getirildi. Frank De Boer’in yardımcılığını eski futbolcu Romen Cristian Chivu yapacak. De Boer’in üç yıllığına 2.5 milyon Euro alacağı belirtildi.

Kulübün Endonezyalı sahibi Eric Thohir tarafından da pek sevilmeyen ve yıldızı barışmayan Mancini, “Düzelebilirdik. Ama yönetimin takdirine saygı duyuyorum” dedi. 

ETİKETLER

manciniinterfrank de boereric thohircristian chivu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24