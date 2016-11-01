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Spor

Inter'de Frank de Boer dönemi sona erdi

Inter, Roberto Mancini'nin yerine göreve gelen Hollandalı Frank De Boer'in görevine son verdi

01 Kasım 2016 16:28

Serie A takımlarından Inter, alınan kötü sonuçlarından ardından Frank de Boer'le yollarını ayırdı.

Inter Serie A'daki son maçında Sampdoria'ya 1-0 yenilmişti. De Boer yönetimindeki Inter, 14 puanla 12. sırada bulunuyor.

 

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