Inter'de Frank de Boer dönemi sona erdi

<p>Serie A takımlarından Inter, alınan kötü sonuçlarından ardından Frank de Boer'le yollarını ayırdı.</p>\r\n\r\n<p>Inter Serie A'daki son maçında Sampdoria'ya 1-0 yenilmişti. De Boer yönetimindeki Inter, 14 puanla 12. sırada bulunuyor.</p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p><iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" height="380" mozallowfullscreen="true" scrolling="no" src="http://cdn00.vidyomani.com/c/6/7/3/ekim-ayinda-atilmis-en-iyi-goller/index.html" webkitallowfullscreen="true" width="100%"></iframe></p>\r\n