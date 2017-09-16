Inter, Serie A'da 'doludizgin'

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, ligin 4'üncü haftasında Crotone deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Lacivert-siyahlılar, bu galibiyetle birlikte Serie A'da yoluna 4'te 4'le devam etti.
Inter'in ilk golü 82'de Slovak stoper Milan Skriniar'dan geldi. Skoru belirleyen golü 90+1'de Joao Mario'nun asistinde Hırvat golcü Ivan Perisic kaydetti.
Geçen sezon Roma'yı yöneten Luciano Spaletti'nin takımın başına geçmesiyle eski günlerine dönme umudunu yeşerten Inter, 3'te 3 yapan Juventus ve Napoli'nin önünde maç fazlasıyla lider konumda bulunuyor.