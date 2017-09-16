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Spor

Inter, Serie A'da 'doludizgin'

Spaletti yönetimindeki lacivert-beyazlılar, henüz resmi maçlarda kayıp yaşamadı

16 Eylül 2017 21:17

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, ligin 4'üncü haftasında Crotone deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Lacivert-siyahlılar, bu galibiyetle birlikte Serie A'da yoluna 4'te 4'le devam etti.

Inter'in ilk golü 82'de Slovak stoper Milan Skriniar'dan geldi. Skoru belirleyen golü 90+1'de Joao Mario'nun asistinde Hırvat golcü Ivan Perisic kaydetti.

Geçen sezon Roma'yı yöneten Luciano Spaletti'nin takımın başına geçmesiyle eski günlerine dönme umudunu yeşerten Inter, 3'te 3 yapan Juventus ve Napoli'nin önünde maç fazlasıyla lider konumda bulunuyor. 

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