Inter - Napoli maçına Hakan Çalhanoğlu damgası

Serie A’nın 13. haftasında Inter, Napoli'yi 3-2 mağlup ederken 1 gol, 1 asist ile oynayan Hakan Çalhanoğlu sergilediği performansla takımını galibiyete taşıdı.

Serie A’nın 13. haftası Inter ile Napoli arasında zirveyi yakından ilgilendiren dev bir maça sahne oldu. Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Inter, geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sergilediği performansla yıldızlaştı.

Maça iyi başlayan Napoli, 17. dakikada Piotr Zielinski ile öne geçti. Ancak çabuk toparlanan Inter, 25. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı. İlk yarının sonlarında Hakan Çalhanoğlu’nun asistiyle 44. dakikada topu ağlara gönderen Ivan Perisic’in golüyle Inter soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda Joaquin Correa’nın pasını iyi değerlendiren Lautaro Martinez, 61. dakikada farkı ikiye çıkaran golü ağlara bıraktı. Karşılaşmanın 78. dakikasında Dries Mertens’ın golüyle skoru 3-2’ye getiren Napoli, beraberlik için umutlandı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-2 Inter’in üstünlüğü ile sona erdi.

Zorlu maçtan galibiyetle ayrılan Inter, puanını 28’e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Inter karşısında ligdeki ilk mağlubiyetini alan Napoli ise 32 puanda kaldı.