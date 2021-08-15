Inter, Denzel Dumfries transferini açıkladı

Serie A'da son şampiyon Inter, Edin Dzeko'nun ardından PSV ve Hollanda Milli Takımı'nın sağ beki Denzel Dumfries transferi de resmen açıklandı.

Euro 2020'de Hollanda Milli Takımı ile önemli bir performans gösteren Denzel Dumfries, Serie A'nın son şampiyonu Inter'e transfer oldu. PSV kulübüne 12,5 milyon Euro bonservis bedeli ödenmesi konusunda anlaşan Inter, 26 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Inter, dün akşam bir başka yıldız oyuncu Edin Dzeko'nun transferini de resmen açıklamıştı.