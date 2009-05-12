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Spor

Inter Cesc Fabregas’a gidiyor

12 Mayıs 2009 15:18

Arsenal, Inter’in 44.3 milyon Euroluk teklifine rağmen İspanyol yıldızın satılık olmadığını açıkladı.

İngiliz The Daily Express gazetesinin haberine göre Inter Teknik Direktörü Jose Mourinho, Cesc Fabregas için Arsenal’in kapısını çaldı.

Portekizli hocanın Chelsea’de forma giyen John Obi Mikel için de 16.6 milyon Euroluk bir teklifle Chelsea’nin kapısını çalmak üzere olduğu söyleniyor. Görünen o ki ‘Özel Adam’ Arsenal ile Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’a elendikleri gün irtibata geçmiş.

Arsenal’in 44.3 milyon Euroluk teklife sıcak bakmadığını düşünülürse Inter’in Fabregas için çok daha büyük paraları gözden çıkartması gerektiği söylenebilir. Bu transferin gerçekleşmesi için Inter’in bu ilk teklifini daha da yükseltip yükseltmeyeceğini ve genç yıldızın Giuseppe Meazza’ya gitmek isteyip istemediğini de görmek gerekiyor

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