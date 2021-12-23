Intel: Çip krizi 2023'e kadar devam edecek

Intel CEO'su Pat Gelsinger, pandemi sebebiyle yaşanan küresel tedarik sıkıntılarının 2023 yılına kadar devam edeceğini dile getirdi.

Yarı iletken sektörünün pandemi öncesinde yılda yüzde 5'lik bir büyüme içerisinde olduğunu söyleyen Gelsinger, "Kovid tedarik zincirlerini bozdu ve negatif düzeye getirdi. Talep yıldan yıla yüzde 20'ye çıktı ve bozulan tedarik zincirleri çok büyük bir boşluk oluşturarak bu patlayan talep devam etti" dedi.

Sektörde yaşanan sıkıntılar sebebiyle TSMC ile ortaklık çalışmaları yürüten Intel, ayrıca Malezya'da üretim artışı, ABD, Avrupa, Asya'daki yatırımlar ve yakın gelecekte yeni tesisler inşa etmeyi planlıyor. Bununla birlikte tedarik sıkıntılarının 2023 yılına kadar sürebileceğini dile getiren Gelsinger, yaşanan talep artışına karşı üretim kapasitesini arttırmanın zaman aldığını söyledi.