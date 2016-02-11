İnsan onuru dokunulmazdır



Kısa zamanda yüz binlerce mülteci ve göçmenin akın etmesi Almanya'yı olağanüstü zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Durum olağanüstü nitelik kazandığı için de olağanüstü ve benzeri görülmemiş bir Dünyaya Açıklık, Dayanışma, Demokrasi ve Hukuk Devleti ittifakı kuruldu. İttifak hoşgörüsüzlük, düşmanlık ve şiddetle mücadeleyi amaçlıyor. Almanya şimdiye kadar sosyal dayanışma, din, spor, sosyal yardım ve çevre koruma ile kültür kuruluş ve çatı örgütlerinden oluşan böylesine geniş tabanlı bir eylem birliğine tanık olmamıştı.

Acil siyasi mesaj

Bu çağrıyla açık ve acil bir siyasi mesaj vermek istiyoruz: Büyük zorluklarla karşı karşıya olduğumuz doğrudur. Ama sivil toplum ile sığınmacıların el ele vermesiyle bu zorlukların üstesinden gelebiliriz. Bu bizler, ülkemize sığınanlar ve göçmenler için kolay olmayacak. Çağrıda belirtilen şart ve kurallar dahilinde eğitim, altyapı ve personel yatırımına ihtiyaç olacaktır.

Karşılaştığımız zorluklara ırkçılık, düşmanlık ve nefretle tepki gösterenlere siyasi kararlılıkla karşı çıkmalıyız. Mülteci yurtlarına yapılan 900'ün üzerindeki saldırı ve birçok AB ülkesindeki sağ eğilimin artmasıyla başlayan gelişmeyi önlemeye mecburuz. Mültecilerin barındıkları yerlere yapılan tek bir saldırıyı bile sineye çekmek mümkün değildir. Almanya ile mülteci kabul eden diğer ülkelerde çok daha büyük ve önemli bir hareket başlamış bulunuyor. Emniyette, okullarda, belediyelerde, işletmelerde ve göçmen yurtlarında canla başla çalışan binlerce gönüllü yardımcı ve görevli adına herkesi sağ popülistlere ve aşırı sağcılara karşı sokakta, işte ve internette harekete geçmeye çağırıyoruz.

Çalışma kaynaştırır

Bu ittifakı, entegrasyon ofis, şantiye, fabrika ve markette, yani bütün işyerlerinde bütün cepheleriyle yaşandığı için kurduk. On yıllardır farklı kültür çevrelerinden ve kökenlerden gelen insanlar çalışma hayatında karşılaşıyorlar. İnsanlar birlikte çalışıyor, tanışıyor ve yabancılıklarını unutuyorlar. Sendika üyelerimiz ve işyeri temsilciliklerimiz entegrasyon için çalışacaklar. Birliğimizdeki gruplar kendi yapıları bünyesinde çağrımızın hedefleri doğrultusunda çalışacaklar ve aynı zamanda hep birlikte ortak ilkeler geliştirme gayreti içinde de olacağız.

Şimdiye kadar hareketimize katılan on ortağımız dünyaya açıklık ittifakını büyütmeye de çalışacak. Bu, dışa kapalı özel bir proje değildir. Önümüzdeki haftalarda daha fazla ortak kazanmaya ve daha fazla kuruluşu bize katılmaya ya da bizimle işbirliği yapmaya ikna etmeye çalışacağız.