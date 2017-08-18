İnsan Hakları Derneği: Murat Çelikkan'ın hapishaneye gönderilmesinin her aşaması hak ihlalidir

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin bir günlük ‘nöbetçi genel yayın yönetmenliği’ni yaptığı için 1 yıl 6 ay ceza alarak tutuklanan gazeteci Murat Çelikkan’a özgürlük talebiyle açıklama yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, “ardından Murat Çelikkan’ı hapishaneye gönderen bir yargı süreci; her aşaması hukuksuz, her aşaması hak ihlali” dedi.

"Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmanın suç olmadığı aksine ifade ve düşünce özgürlüğünün baskı altına alınarak ihlal edilmesinin suç olduğu" belirtilen açıklamada, “Gazetecilik ve insan hakları savunuculuğu tutuklanamaz. Murat Çelikkan derhal serbest bırakılsın” denildi.

“Her aşaması hak ihlalidir”

İHD’nin kuruluşunda çalışmış ve 1990 yılına kadar İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olan Çelikkan’ın hak temeli gazeteciliğin nadir örneklerinden biri olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bu gazete ile dayanışmayı hedef haline getiren, dayanışmayı bir günlük ‘nöbetçi yayın yönetmeni’ olarak destekleyen 38 gazeteci, yazar, bilim insanı, sanatçıya açılan davalar veverilen cezalar ile Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Erol Onderoğlu, Ahmet Nesin, Neck miye Alpay ve Aslı Erdoğan’ın ardından Murat Çelikkan’ı da hapishaneye gönderen bir yargı süreci; her aşaması hukuksuz, her aşaması hak ihlali. Bu hukuksuzluk ve hak ihlalleri kabul edilemez. Gazetecilik ve insan hakları savunuculuğu suç değildir. Murat Çelikkan’a özgürlük.”