İngiltere’yi titreten maç



FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası’nın dokuzuncu gününde 3 karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçı D grubunda İtalya ile Kosta Rica’yı buluşturuyor. İlk maçlarını kazanan ve 3’er puanla grupta ilk iki sırayı paylaşan iki ülke liderlik mücadelesi verecek.

D grubunun bir başka takımı İngiltere’nin gözü kulağı bu maçta olacak. Dün akşam Uruguay’a yenilerek ikinci grup maçından da puansız ayrılan İngilizler’in, İtalya’nın Kosta Rica'ya puan kaptırması durumunda turnuvaya veda etmesi kesinleşecek.

Recife kentindeki Arena Pernambuco’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 19:00’da başlayacak. Maçı Şilili hakem Enrique Osses yönetecek.

‘Ölüm Grubu’na İngiltere’yi 2-1 yenerek başlayan İtalya’da teknik direktör Cesare Prandelli’nin sakatlığı henüz geçen tecrübeli file bekçisi Gianluigi Buffon’u riske etmemesi bekleniyor. Buffon ilk grup maçında İngiltere karşısında forma giymemişti.

Turnuvaya ‘Dünya Şampiyonları’ grubundaki ilk maçında Uruguay’ı 3-1 yenerek başlayan ve dikkatleri üzerine çeken Kosta Rica, İtalya karşısında da sürpriz peşinde. Dört Dünya Şampiyonluğu bulunan ‘Gök Mavililer’in Kosta Rica maçındaki kozları orta sahanın beyni Andre Pirlo ve hırçın forvet Mario Balotelli olacak.

Komşuların kapışması

Günün bir başka mücadelesi E grubunda Avrupa’nın iki komşu ülkesi İsviçre ile Fransa arasında oynanacak. Turnuvaya galibiyetle başlayan iki takım Salvador kentindeki Arena Fonte Nova’da liderlik mücadelesi verecek. Karşılaşma TSİ 22:00’da başlayacak.

İsviçre teknik direktörü Ottmar Hitzfeld’in Ekvador karşısındaki ilk grup maçında oyuna sonradan girip uzatma dakikalarında attığı golle İsviçre’ye 3 puan kazandıran Haris Seferovic’i yine yedek başlatması bekleniyor.

2006'da Almanya'da düzenlenen turnuvada aynı grupta yer alan iki takımın mücadelesi 0-0 sona ermişti. Dünya Şampiyonası finallerinde ikinci kez karşılaşacak iki takımın bu toplamda 37’nci randevusu olacak. İsviçre Fransa’yı 1992’den beri yenemiyor. Ancak iki takım arasındaki son 3 maç beraberlikle sonuçlandı.

Fransa, Bayern Münih'in yıldızı Franck Ribery'nin sakatlığı nedeniyle olmadığı turnuvaya çok iyi başlamıştı. 'Horozlar' E grubundaki ilk maçında Real Madridli forvet Karim Benzema'nın yıldızlaştığı maçta Honduras’ı 3-0 yenmişti. İsviçre de Ekvador’u 2-1 mağlup etmişti. Bugünkü karşılaşmayı kazanan taraf grupta liderliğe yükselerek ikinci turu garantileyecek. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

Honduras Ekvador karşısında

Günün son maçı TSİ 01:00’da E grubunun iki puansız takımını karşı karşıya getirecek. Honduras ile Ekvador Curitiba kentindeki Arena da Baixada’da ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Maçın hakemi Avustralyalı Ben Williams.

Honduras’ın bu maçla birlikte negatif bir rekorun sahibi olma tehlikesi var. Orta Amerika takımı, Ekvador karşısında 37’nci dakikaya kadar bir gol atmak zorunda. Aksi takdirde Dünya Kupaları finallerinde en uzun süre gol atamayan ülke olacak.

Rekor 517 dakikayla Bolivya'da. Ervin Sanchez 1994'te 3-1 kaybettikleri İspanya maçında Bolivya’nın tek golünü atarak beş maçtan fazla süren bu olumsuz duruma son vermişti. Honduras 480 dakikadır gol atamıyor. Honduras’ın Dünya Kupası finallerindeki son golünü ilk kez katıldıkları 1982’deki turnuvada Kuzey İrlanda ile oynanan maçta Antonio Laing atmıştı. Honduras 2010’da katıldığı son Dünya Şampiyonası’nı da gol atamadan grup sonuncusu olarak tamamlamıştı.