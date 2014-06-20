İngiltere’ye Suarez darbesi



FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası D grubu maçında grubun puansız iki takımı Uruguay ile İngiltere karşı karşıya geldi. Sao Paulo'daki Arena Corinthians'da oynanan ve 62 bin kişinin izlediği maçta Uruguay İngiltere'yi 2-1 mağlup etti.

Alışılmış Brezilya havasının aksine 12 derecelik sıcaklıkta oynanan karşılaşma oldukça hızlı başladı. Uruguay teknik direktörü Oscar Tabarez, İngiltere karşısına 3-1 yenildikleri Kosta Rica maçındaki kadrodan 5 farklı isimle çıktı. Golcü yıldız Luis Suarez de karşılaşmaya ilk 11'de başladı. İngilizler ‘ya hep ya hiç' parolasıyla çıktıkları maçta ilk fırsatı yakalayan taraf oldu. Wayne Rooney'nin serbest vuruşu direğin dibiden dışarı gitti (10.). 28 yaşındaki yıldız forvet son 9 Dünya Kupası maçında gol atmaya muvaffak olamamıştı. 31'nci dakikada da durum değişmedi. Steven Gerrard'ın serbest vuruşuna kaleye iki metreden yaptığı kafa vuruşunda bu kez direği nişanladı. Ardından 39'uncu dakikada Uruguay ilk önemli atağında öne geçmeyi bildi. Gelişen bir kontra atakta Edinson Cavani'nin ceza sahasına kaldırdığı topu şık bir kafa vuruşuyla ağlarla buluşturan Luis Suarez 2010 Dünya Şampiyonası yarı finalisti ülkesini 1-0 öne geçirdi. İngilizler ilk yarı sonunda soyunma odasına bu golün şaşkınlığıyla gitti.

Rooney'nin golü yetmedi

İngiltere ikinci yarının başlarında da golün şokunu üzerinden atamamıştı. Bu dakikalarda Uruguay rakip kalede birçok önemli fırsat yakaladı. 49'uncu dakikada Suarez kaleci Joe Hart'a takılırken 3 dakika sonra Cavani kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı. İngilizler ikinci yarıdaki ilk önemli fırsatını yine Wayne Rooney ile yakaladı. 54'üncü dakikada Manchester Unitedlı oyuncunun kaleye 9 metreden yaptığı vuruşta Uruguay kalecisi Fernando Muslera harika bir refleksle gole izin vermedi. Rooney nihayet yakaladığı 4'üncü fırsatı gole çevirdi. Glen Johnson'un 76'ncı dakikada sağ kanattan yaptığı ortaya kale alanı içinde ayağını uzatan Wayne Rooney takımına beraberliği getirdi.

Ancak hikaye Roy Hodgson'un ekibi için mutlu sonla bitmeyecekti. Kaleci Muslera'nın uzun degajmanında topa yükselen Steven Gerard'ın kafa dokunuşu Liverpool'dan takım arkadaşı Luis Suarez'e gol pası oldu. Suarez de bu ikramı geri çevirmeyerek sağ çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla Uruguay'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı (85.). Kalan dakikalarda İngilizler beraberlik sayısı ararken, gol sonrası hafif sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Suarez yedek kulubesinde arkadaşlarının tebriklerini kabul ediyordu. 90+5'inci dakikada gelen son düdükle birlikte Uruguaylı futbolcular büyük bir sevinç yaşarken İngilizler bu turnuvada, 2010'da elde ettikleri ikinci tur başarısını bile mumla arayacak olmalarının endişesini taşıyorlardı.

İspanya'nın akıbetine uğrayabilir

Turnuvaya İtalya karşısında aldığı 2-1 mağlubiyetle başlayan İngiltere, ikinci maçından da eli boş ayrılınca D grubunda puansız olarak son sırada kaldı. Bu akşam (20 Haziran) İtalya ile Kosta Rica arasında oynanacak karşılaşmanın berabere ya da Kosta Rica'nın galibiyetiyle sona ermesi durumunda İngiltere İspanya'dan sonra Brezilya 2014'e veda eden bir başka favori ülke olacak.

Uruguay D grubundaki son maçını 24 Haziran Salı günü İtalya ile oynarken aynı gün İngiltere Kosta Rica ile karşılaşacak.