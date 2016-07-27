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Dünya
Deutsche Welle

İngiltere'nin görevini Estonya üstlenecek

Estonya, AB'den ayrılma kararı alan İngiltere'nin yerine 2017 yılının ikinci yarısında AB dönem başkanlığını devralacak.

27 Temmuz 2016 01:10

Brexit referandumunda halkın çoğunluğunun Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde oy
kullanması sonucu AB'den ayrılma kararı alan İngiltere'nin yerine hangi AB ülkesinin
konsey dönem başkanlığı yapacağı belli oldu.

2017'nin ikinci yarısında AB Konseyi dönem başkanlığını üstlenmesi öngörülen
İngiltere'nin yerine bu görevi Birlik'in küçük ülkelerinden Estonya'nın üstleneceği
bildirildi. AB Konseyi, üye ülkelerin konsey başkanlığı sırasını 6 ay öne kaydıracak
öneri üzerinde anlaştığını duyurdu. Toplantıda ayrıca 2020-2030 yılları arasında hangi
ülkelerin konsey başkanlığı yapacağı belirlendi.

23 Haziran'da yapılan halk oylamasında Büyük Britanya halkının yüzde 52'si AB'den
ayrılma yönünde oy kullanmıştı. İstifa eden Başbakan David Cameron yerine
başbakanlık koltuğuna getirilen Theresa May, ülkenin 2017'nin ikinci yarısı için
öngörülen konsey başkanlığı görevini üstlenmeyeceğini açıklamıştı.

Ancak Londra henüz resmi olarak AB'den çıkış başvurusu yapmadı. Resmi
başvurunun yapılmasının ardından iki yıl içinde AB ile çıkış müzakerelerinin
neticelendirilmesi gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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