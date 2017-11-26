İngiltere'nin dev maçında kazanan yok

Liverpool - Chelsea: 1-1

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig 13\'üncü hafta karşılaşmasında Liverpool ile Chelsea 1-1 berabere kaldı.

Anfield Road\'ta oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 2\'nci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, 65\'inci dakikada Alex Oxlade-Chamberlain\'in asistinde Mohamed Salah\'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

85\'inci dakikada Willian sahneye çıkarken, Brezilyalı oyuncunun vuruşu Mignolet\'in üzerinden ağlara gitti ve Londra ekibi durumu 1-1\'e getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, dev maçta eşitlik bozulmadı ve iki ekip de sahadan 1\'er puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Chelsea 26, Liverpool 23 puana yükseldi.

İngiltere Premier Lig\'de günün diğer sonuçları şu şekilde:

Crystal Palace - Stoke City: 2-1

Manchester United - Brighton: 1-0

Newcastle United - Watford: 0-3

Swansea City - Bournemouth: 0-0

Tottenham - West Bromwich Albion: 1-1