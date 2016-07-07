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Dünya
Deutsche Welle

İngiltere'nin başbakanı kadın olacak

İngiltere'de, Brexit sonrası görevden ayrılacağını açıklayan Cameron'ın koltuğuna aday iki isim belirlendi.

07 Temmuz 2016 22:22


İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı almasının ardından aynı gün görevden ayrılacağını açıklayan Başbakan David Cameron'ın koltuğuna aday iki isim belli oldu. Muhafazakâr Parti, başbakanlık için resmi başvuru yapan beş adaydan ikisini belirledi.

Başbakanlık yarışında iki kadın aday karşı karşıya kalacak. Parti başkanlığı ve başbakanlık için şansı yüksek olduğu belirtilen İçişleri Bakanı Theresa May, 329 oyun 199'unu ve enerji ve iklim değişikliğinden sorumlu bakanlıkta enerjiden sorumlu devlet bakanı olan Andrea Leadsom ise 84 oy aldı.

Diğer beş aday arasındaki Adalet Bakanı Michael Gove ise 46 oyla üçüncü sırada yarışın dışında kaldı. Yaklaşık 150 bin parti üyesinin iki adaydan birini yeni genel başkanları ve başbakan olarak belirlemeleri gerekiyor. Her iki ihtimalde de İngiltere'nin Margaret Thatcher'dan sonra ilk kadın başbakanı seçilmiş olacak.

9 Eylül'de açıklanması beklenen İngiltere'nin yeni başbakanının, ülkenin AB'den çıkma sürecini yönetmesi gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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