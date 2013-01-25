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Ekonomi

İngiltere'den Sony'ye 'PlayStation' cezası

İngiltere Enformasyon Dairesi ICO, Sony'yi güvenlik alanında güncel yazılımlar kullanmamakla suçlayarak 250 bin sterlin para cezasına çarptırdı

25 Ocak 2013 10:14

Sony, PlayStation Network'teki kullanıcı bilgilerini güvenli tutmadığı için İngiltere'de 250 bin sterlin cezaya çarptırıldı. İngiltere Enformasyon Dairesi ICO, Sony'yi güvenlik alanında güncel yazılımlar kullanmamakla suçladı.

Enformasyon Dairesi, ödemelerde kart ve üyelik girişi ayrıntılarının güvenli olmayan ortamlarda istendiği, bütün bu bilgilerin çalınma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığı sonucuna vardı.

"Bu tür işletmelerde kredi kart ayrıntıları ile kişisel bilgilerin sorumluluğu size ait ise, bu bilgileri korumaya öncelik vermelisiniz" diyen daire yetkilisi David Smith, "Bu durumda böyle yapılmadığını, veri tabanına yönelik suç niyetli bir girişim olduğunda güvenlik önlemlerinin iyi olmadığını belirlediklerini." söyledi.

Sony'nin veri bankasının saldırıya uğradığı 2011 olayından sonra, Sony şirketi, sistemi daha güvenli hale getirdiğini açıklamıştı. Yine de, Sony'nin gerekli önlemleri almadığını belirlediklerini anlatan Smith, ayrıca, bu korsanlık girişiminden sonra yapılan bir ankette, kullanıcıların, bilgilerin değerini daha iyi anlamış olduklarının ortaya çıktığını söyledi.

(BBCTürkçe)

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