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Yaşam
Deutsche Welle

İngiltere'de uzay heyecanı

3 kişilik yeni ekibi taşıyan uzay aracı Soyuz, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarıyla kenetlendi. Uzaya çıkan İngiliz astronot Timothy Peake bir ilke imza attı.

16 Aralık 2015 15:06


Kazakistan'ın Baykonur uzay üssünden fırlatılan uzay aracı Soyuz, teknik zorlukların ardından uzay istasyonuna kenetlendi. Otomatiğin arıza yapması üzerine kenetleme işlemi ISS komutanı tarafından elle tamamlandı.

ISS'te görevli astronot sayısı 6'ya çıktı

ISS'e ulaşan 3 kişilik ekip arasında 43 yaşındaki İngiliz astronot Timothy Peake öne çıkıyor. Peake’e uzay yolculuğunda deneyimli Amerikalı astronot Tim Kopra ile Rus kozmonot Yuri Malençenko eşlik ediyor. ISS'te görev yapan ekip Amerikalı Scott Kelly ile Rus Sergey Volkov ve Mihail Kornienko'dan oluşuyordu. Böylece uzay istasyonunda görevli astronot sayısı 6'ya çıktı. ISS'te 5 ay görev yapan üç astronot geçen hafta Dünyaya dönmüştü.

ISS'te görevli ilk İngiliz

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Peake, daha önce helikopter pilotluğu yaptı. ISS'te 173 gün görev yapacak Peake, bu süre içinde uzay yürüyüşüne çıkmayı umuyor. Timothy Peake, 20 yılın ardından uzaya gönderilen ve ISS'te görev yapan ilk İngiliz astronot oldu.

Peake, 24 Nisan 2016'da koşulacak Londra Maratonu'na ISS'teki koşu bandından katılacak. Timothy Peake, geleneksel noel yemeğine ilişkin planını da "muhteşem bir Dünya manzarası eşliğinde pudding yiyeceğim" sözleriyle açıkladı.

Kraliçe de mesaj attı

Peake'in uzaya yollanması İngiliz kamuoyunda büyük ilgi gördü. Londra Bilim Müzesi önünde toplanan binlerce kişi, astronot Peake'i taşıyan Soyuz aracının fırlatılmasını dev ekranlardan izlediler. Başbakan David Cameron, resmi Twitter hesabından geçtiği mesajda heyacanını dile getirdi.
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, "tüm ülkenin astronotun arkasında olduğunu" bildirdi.

İngiltere hükümeti uzaycılık alanında verilen teşviklerin 2030 yılına kadar 3 katı artışla 40 milyar dolara çıkarılacağını duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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