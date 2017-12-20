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Spor

İngiltere'de gündem Cenk Tosun 

Sercan SAPANATAN / İstanbul,(DHA)  - PREMIER Lig takımların Cenk Tosun yarışı sürüyor

20 Aralık 2017 15:13

Sercan SAPANATAN / İstanbul,(DHA)  - PREMIER Lig takımların Cenk Tosun yarışı sürüyor.
İngiltere basınına her gün haber olan Beşiktaş\'ın yıldız ismi hakkında transfer iddiaları devam ederken, en son çıkan haberlere göre Cenk Tosun\'un babası Şenol Tosun\'un oğlunun transferi hakkında Tottenham ve Everton ile görüşme halinde olduğu yazıldı. İngiltere basınına göre sezon sonu gerçekleşecek olan transfer için baba Tosun\'un her iki takım yöneticileri ile biraraya geldiği ve Cenk Tosun\'un ancak sezon sonu Beşiktaş\'tan ayrılacağını ilettiği belirtildi. 
Avrupa\'nın dev liglerinden 13 farklı takımın Cenk Tosun ile ilgilendiğini yazan İngiliz basını bu takımlar arasında en ciddi olan ekiplerin Crystal Palace, Tottenham ve Everton olduğunu ve yıldız oyuncunun transferi için 20 milyon Sterlin bütçe ayırdıklarını yazdılar.

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