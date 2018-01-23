İngiltere'de dev bir takas gerçekleşti

Sanchez, Manchester United\'a; Mkhitaryan, Arsenal\'e transfer oldu

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile Arsenal arasında dev bir takas gerçekleşti

Uzun süredir futbol kamuoyunu meşgul eden Alexis Sanchez - Manchester United transferi, bugün kulüpten yapılan açıklamanın ardından resmileşti. Manchester United Kulübü\'nden yapılan açıklamada, Arsenal\'in Şilili futbolcusu Alexis Sanchez\'in, Arsenal\'den Henrikh Mkhitaryan ile takas edildiği bildirildi. Açıklamada sözleşmenin detaylarıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, Sanchez için Arsenal\'e Mkhitaryan\'ın yanı sıra 20 milyon Sterlin bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Arsenal Kulübü ise bu takasın gerçekleşmesinin ardından Henrikh Mkhitaryan\'ı 3.5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Arsenal cephesinden de sözleşmenin detayları ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

RAFINHA INTER\'DE

Öte yandan Avrupa futbolunda piyasayı sarsan önemli bir transfer daha gerçekleşti.

İtalya Ligi ekiplerinden Inter, Barcelona\'nın Brezilyalı futbolcusu Rafinha\'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Oyuncunun kulübü Barcelona\'dan yapılan açıklamada, Rafinha\'nın 30 Haziran 2018 tarihine kadar kiralanması konusunda Inter ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Orta saha oyuncusunun maaşının Inter tarafından ödeneceği belirtilen açıklamada, İtalyan ekibinin 35 milyon avro bonservis bedeli karşılığında sezon bitmeden önce satın alma hakkı bulunduğu belirtildi.

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