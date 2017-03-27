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BBC Türkçe

İngiltere'de Brexit sürecine dair endişeler

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Avrupa Birliği'nden çıkış sürecini resmi olarak başlatmasının beklendiği Çarşamba günü öncesinde, İngiliz gazetelerinde sürecin olası işleyişine dair soru işaretleri geniş yer tutuyor.

27 Mart 2017 09:33

İngiltere'de Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) sürecinin resmi olarak başlatılmasının beklendiği Çarşamba günü öncesinde, İngiliz gazetelerinde sürecin olası işleyişine dair soru işaretleri geniş yer tutuyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Brexit sürecini başlatacak Lizbon Antlaşması'nın 50'inci maddesini 29 Mart'ta devreye sokması bekleniyor.

İngiltere'nin 50'inci maddeyi resmen işletmesiyle, ayrılma koşulları ve gelecekteki ilişkilerin nasıl şekillendirileceği müzakere edilmeye başlanacak.

Ancak müzakerelerin nasıl ilerleyeceğine dair birçok soru işareti var.

Financial Times, Başbakan May'in bazı İngiliz kurumları Brexit sonrasında bile Avrupa Birliği kontrolünde tutmayı umduğunu yazıyor.

Gazete bu durumu, 'İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin bazı kurumlarını yerini alacak yeni düzenlemeleri 2 yıl içinde yapabilecek uzmanlığı bulunmadığının bir kabulü' olarak yorumluyor.

Financial Times, bu geçiş sürecinde AB kurumlarına tabi olma gerekliliğinin, May'i AB'den anlaşmalı ayrılma seçeneğine zorlayacağını belirtiyor.

Her şey takvime uygun şekilde ilerlerse, müzakerelerin iki yıl sürmesi ve İngiltere'nin Mart 2019'da birlikten çıkması bekleniyor.

İngiliz imalatçılar ise AB'den anlaşmasız ayrılınması olasılığına karşı hükümete uyarı mesajı gönderdi.

İngiltere Başbakanı May, AB'den çıkış sürecinde kötü bir anlaşma yapmaktansa, birlikten anlaşma yapmadan ayrılmayı savunuyor.

Guardian gazetesi, üreticilerin anlaşmasız ayrılık ihtimalinin İngiltere ekonomisi için "felaket" olacağı uyarısında bulunduğunu yazıyor.

İmalat sektörü patronları, Birleşik Krallık'ın tüm ihracatının yüzde 45'ini yapan sektörün, ticaret anlaşmasız bir ayrılığı kabul edemeyeceğini belirtiyor.

May, 29 Mart'ta İngiltere'nin AB'den çıkması adına Lizbon Antlaşması'nın 50'inci maddesini devreye sokacak mektubu Avrupa Konseyi'ne gönderecek.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin, 50'nci maddeyi devreye sokmasından sonra 48 saat içinde Brexit taslağı ile ilgili rehberi 27 Avrupa Birliği üyesine sunacağını açıklamıştı.

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