İngiltere'de Brexit düellosu



İngiltere'nin AB'de kalıp kalmayacağına dair düzenlenecek referanduma iki hafta kala tartışmalar kızışıyor. Başbakan David Cameron ve sağ popülist lider Nigel Farage dün akşam ITV televizyon kanalındaki programda kameralar karşısına çıktı. Cameron AB'de kalınmasını savunurken, Farage milliyetçilik kartını oynadı.

Muhafazakar Parti Genel Başkanı David Cameron, AB'den ayrılınması durumunda Büyük Britanya'nın anlam kaybına uğrayacağı uyarısında bulunarak, "Ben AB içinde bir Büyük Britanya için mücadele ediyorum, Nigel Farage'ın temsil ettiği Küçük-İngiltere seçeneği için değil" diye konuştu. AB'de kalarak daha iyi bir AB için çalışmasının Büyük Britanya'nın çıkarına olacağını belirten Cameron, AB'den çıkılmasının İngiltere ekonomisi ve tüm ülkeye zarar vereceğini vurguladı.

'İskoçya kopar' uyarısı

Büyük Britanya'nın AB'den ayrılmasının, İskoçya'daki bağımsızlık iradesini güçlendireceğini savunan Cameron, bu durumda İskoçya'da ikinci bir bağımsızlık referandumunun gündeme gelmesinden endişe ettiğini söyledi. İskoçya, 2014'te yapılan referandumda bağımsızlığı kılpayı çoğunlukla reddetmişti.

Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) Genel Başkanı Nigel Farage ise milliyetçi hislere hitap etmeye çalışarak, AB'yi sürekli dayatmalarda bulunmakla suçladı. AB karşıtı Farage, "Biz Brityanyalıyız. Daha iyisini hak ettik. Kimsenin bize birşeyler dayatmasına izin vermeyiz. Hele seçilmemiş Jean-Claude Jucker'in dayatmasını kabul edemeyiz" diye konuştu.

"Göç sınırlansın"

Tartışmada özellikle göç konusuna ağırlık veren Nigel Farage, İngiliz pasaportunu kameralara göstererek İngiltere'ye göçe sınır getirilmesini ve sınır kontrollerinin sıkılaştırılmasını talep etti.

UKIP lideri, IMF gibi uluslararası kuruluşların, AB'den ayrılınması durumunda İngiltere için büyük ekonomik riskler doğacağı görüşünü de reddederek, AB yanlıları için "Geçmişte de yanıldılar, bugün de yanılıyorlar" dedi.

ITV televizyon kanalında kameralar karşısına çıkan iki lider program formatına uygun olarak karşılıklı tartışma yerine stüdyodaki izleyicilerden gelen sorulara sırayla yanıt verdi. 23 Haziran'da yapılacak referandumun sonuçları konusunda ise anketlerde henüz net bir eğilim görülemiyor. Pazartesi günü açıklanan bir ankette, AB'den ayrılınmasını savunanlar haftalardır ilk kez yüzde 51'lik oranla öne çıkarken, salı günü yayınlanan son anket AB'de kalınmasını savunanların önde gittiğini gösteriyor.