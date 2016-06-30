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Dünya
Deutsche Welle

İngiltere'de başbakan adayları belli oluyor

Başbakan Cameron’dan boşalacak koltuğun taliplileri belli olmaya başladı. Brexit öncülerinden Londra eski Belediye Başkanı Johnson, aday olmayacağını açıkladı. İçişleri Bakanı May ise favoriler arasında gösteriliyor.

30 Haziran 2016 19:26


İngiltere'de, Brexit kararının ardından istifasını açıklayan David Cameron'dan boşalacak koltuk için aday isimler belli olmaya başladı. Perşembe öğle saatlerinde başbakanlık adayları için resmi başvuru süresi doldu.

Başbakanlık adayları içinde olacağı öngörülen Londra eski Belediye Başkanı Boris Johnson, sürpriz bir şekilde aday olmayacağını açıkladı. Brexit kararı ve oluşan etkileri sonrası Johnson pazartesi günü Britanya'nın AB'den ayrılmada acelesi olmadığını belirtmişti. Johnson'ın popülaritesinin son günlerde azaldığına dikkat çekiliyor.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına yönelik kampanyalara öncülük eden isimlerden Johnson'ın aday olmayacağını açıklamasından önce kendisi gibi Brexit'i savunan Cameron hükümeti Adalet Bakanı Michael Gove, başbakanlık yarışına katılacağını deklere etti. Yine resmi başvuru yapan bir diğer isim de İçişleri Bakanı Theresa May oldu.

Theresa May'in parti içinde son yapılan anketlere göre şansının yüksek olduğu belirtiliyor. Başbakanlık yarışı için beş kişinin resmi başvuru yaptığı bildirildi. Muhafazakar Parti milletvekilleri pazartesi günü bu isimler arasından iki aday belirleyecek. 9 Eylül'e kadar parti başkanı ve hükümet başkanının belirlenmesi gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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