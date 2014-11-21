İngiltere'de aşırı sağ korkusu



Aşırı sağcı ve Avrupa düşmanı İngiliz siyasi partisi UKIP, altı hafta içinde Başbakan David Cameron'a ikinci darbesini indirdi. UKIP, İngiltere'nin güneyindeki Rochester ve Strood bölgelerinde yapılan ara seçimlerde Avam Kamarası'ndaki ikinci sandalyesini kazandı.

Muhafazakar Parti'den birkaç hafta önce ayrılarak UKIP'e geçen Mark Reckless seçimlerde oyların yüzde 42'sinden fazlasını aldı. Reckless'in güçlü rakibi Muhafakar Partili Kelly Tollhurst'ün oy oranının ise yüzde 34 civarında kaldı. Seçimlere katılımın yüzde 50 olduğu açıklandı.

Seçim yenilgisini kabul eden Başbakan Cameron, ancak 2015'in mayıs ayında yapılacak parlamento seçimlerini kazanacaklarını söyledi. Muhafazakar Parti, kısa bir süre önce Clacton bölgesinde yapılan seçimlerde de bir milletvekilliğini aşırı sağcılara kaptırmıştı.

Cameron'un art arda aldığı bu yenilgi, ülkede aşırı sağcıların güçleneceği endişesine neden oldu. 2015 yılında yapılacak seçimlerle ilgili net bir tahminde bulunamayan seçim gözlemcileri, seçimlerden bir koalisyon hükümetinin çıkabileceğini vurguluyor.

Muhafazakâr Parti'den UKIP'e geçişlerin sürebileceği dile getirilirken, UKIP Genel Başkanı Nigel Farage da "Eğer bu gerçekleşmezse, büyük sürpriz olur" diye konuştu. Seçimlerin galibi Reckless "Eğer burada kazanabiliyorsak, bütün ülkede kazanabiliriz" diyerek partisinin iddiasını ortaya koydu.

Avrupa Birliği karşıtı UKIP, seçim kampanyasını yabancı düşmanı söylemlerle yürütmüş ve parti başkanı Farage, İngiltere'de yaşayan yabancıların ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini savunmuştu.