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Ekonomi
Deutsche Welle

İngiltere’de asgari ücrete zam

İngiltere’de muhafazakar hükümet, seçimlere iki ay kala asgari ücrete yüzde 3 oranında zam yapılacağını açıkladı.

17 Mart 2015 19:58


Başbakan David Cameron, salı günkü açıklamasında İngiltere'de asgari ücrete yüzde 3 oranında zam yapılacağını, ancak zamların mayıs ayında yapılacak seçimlerden daha sonra, ekimde yürürlüğe gireceğini belirtti.

Yeni asgari ücret düzenlemesine göre şu anda 6,50 sterlin olan asgari saat ücreti 6,70 streline (9,40 euro) yükselecek. Ülkedeki 1 milyon 400 bin dolayındaki çalışanın zamdan faydalanacağı tahmin ediliyor. İngiltere'de asgari ücret yedi yıldan bu yana reel bazda yükseltilmiyordu.

7 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesindeki anketlere göre, Başbakan Cameron'un liderliğindeki Muhafazakar Parti, Ed Miliband liderliğindeki İşçi Partisi ile başa baş gidiyor. İngiltere'de uzun yıllardır ücretlere yapılan zam enflasyonun altında kaldığı için satın alma gücü azalma eğilimindeydi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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