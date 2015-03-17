İngiltere’de asgari ücrete zam



Başbakan David Cameron, salı günkü açıklamasında İngiltere'de asgari ücrete yüzde 3 oranında zam yapılacağını, ancak zamların mayıs ayında yapılacak seçimlerden daha sonra, ekimde yürürlüğe gireceğini belirtti.

Yeni asgari ücret düzenlemesine göre şu anda 6,50 sterlin olan asgari saat ücreti 6,70 streline (9,40 euro) yükselecek. Ülkedeki 1 milyon 400 bin dolayındaki çalışanın zamdan faydalanacağı tahmin ediliyor. İngiltere'de asgari ücret yedi yıldan bu yana reel bazda yükseltilmiyordu.

7 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesindeki anketlere göre, Başbakan Cameron'un liderliğindeki Muhafazakar Parti, Ed Miliband liderliğindeki İşçi Partisi ile başa baş gidiyor. İngiltere'de uzun yıllardır ücretlere yapılan zam enflasyonun altında kaldığı için satın alma gücü azalma eğilimindeydi.