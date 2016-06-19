İngiltere'de AB savunucuları öne geçti



İngiltere'nin AB'de kalıp kalmayacağının oylanacağı 23 Haziran'daki referandum öncesinde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre AB yanlıları önde gidiyor. Press Association haber ajansı, Mail on Sunday gazetesinin yaptırdığı anketin sonuçlarına yer verdi. İşçi Partili milletvekili Jo Cox'un uğradığı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından yapılan ilk anket, İngiltere'nin AB'de kalmasını isteyenlerin sayısının, AB karşıtlarından fazla olduğunu ortaya koydu.

Sunday Times da perşembe günü açıklanan bir başka anketin sonuçlarına yer vermişti. Bu ankete katılanların yüzde 44'ü ülkelerinin AB'de kalması yönünde görüş belirtmişti. Gazete, bu sonuçların milletvekili Jo Cox'a düzenlenen saldırı ile ilgisi olmadığını, vatandaşların ekonomik kaygılar nedeniyle ülkelerinin AB'de kalmasını istediğini yazmıştı.

Cameron'dan uyarı

Öte yandan İngiltere Başbakanı David Cameron vatandaşları referandum konusunda uyardı. Cameron "İngiltere'nin AB'deki rolü konusunda ikinci bir şansımız olmayacak' dedi. Sunday Times'a konuşan İngiltere Başbakanı, "Bu, geriye dönüşü olmayan, İngiltere ekonomisi için kötü sonuçları olabilecek bir karar" dedi.

Sunday Times ise okuyucularına İngiltere'nin AB'den ayrılması yönünde oy kullanmaları çağrısında bulundu. Gazeteye göre bu sayede AB'de derinlemesine reformlara gidilmesi için baskı büyüyecek. Gazete İngilizlerin bunun ardından yapılacak ikinci bir referandumla AB'de kalma yönünde karar verebileceğini belirtti.