T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İngiltere'de AB savunucuları öne geçti

İngiltere'nin AB'de kalıp kalmayacağının oylanacağı referanduma kısa bir süre kala, AB savunucuları öne geçti. İngiltere Başbakanı Cameron, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının olumsuz sonuçları konusunda uyardı.

19 Haziran 2016 14:30


İngiltere'nin AB'de kalıp kalmayacağının oylanacağı 23 Haziran'daki referandum öncesinde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre AB yanlıları önde gidiyor. Press Association haber ajansı, Mail on Sunday gazetesinin yaptırdığı anketin sonuçlarına yer verdi. İşçi Partili milletvekili Jo Cox'un uğradığı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından yapılan ilk anket, İngiltere'nin AB'de kalmasını isteyenlerin sayısının, AB karşıtlarından fazla olduğunu ortaya koydu.

Sunday Times da perşembe günü açıklanan bir başka anketin sonuçlarına yer vermişti. Bu ankete katılanların yüzde 44'ü ülkelerinin AB'de kalması yönünde görüş belirtmişti. Gazete, bu sonuçların milletvekili Jo Cox'a düzenlenen saldırı ile ilgisi olmadığını, vatandaşların ekonomik kaygılar nedeniyle ülkelerinin AB'de kalmasını istediğini yazmıştı.

Cameron'dan uyarı

Öte yandan İngiltere Başbakanı David Cameron vatandaşları referandum konusunda uyardı. Cameron "İngiltere'nin AB'deki rolü konusunda ikinci bir şansımız olmayacak' dedi. Sunday Times'a konuşan İngiltere Başbakanı, "Bu, geriye dönüşü olmayan, İngiltere ekonomisi için kötü sonuçları olabilecek bir karar" dedi.

Sunday Times ise okuyucularına İngiltere'nin AB'den ayrılması yönünde oy kullanmaları çağrısında bulundu. Gazeteye göre bu sayede AB'de derinlemesine reformlara gidilmesi için baskı büyüyecek. Gazete İngilizlerin bunun ardından yapılacak ikinci bir referandumla AB'de kalma yönünde karar verebileceğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Başbakanı CameronHaziranAssociationMailSundayPartili CoxTimes CoxBaşbakanı David CameronTimesBaşbakanıDeutsche Welle Türkçe DW/Reuters/DPA HT/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24