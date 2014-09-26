T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere Parlamentosu IŞİD için 'vur' onayı verdi

İngiliz Parlamentosu, Irak’ta ABD'nin öncülüğünde IŞİD'e karşı yürütülen hava operasyonuna Birleşik Krallık'ın katılmasına ilişkin önergeyi kabul etti

26 Eylül 2014 23:11

İngiliz Parlamentosu’nun alt kanadı, Avam Kamarası'nda yapılan oylamada, Irak'ta ABD öncülüğünde IŞİD’e yönelik yürütülen hava operasyonuna katılmaya karar verdi. 524 milletvekili önergeye evet oyu verirken, 43 parlamenter ise hayır oyu kullandı.

Önergede, "İngiltere'nin IŞİD'e yönelik Irak'taki hava operasyonuna katılabileceği, bunun Irak hükümetinin talebi doğrultusunda yapılacağı için yasal olacağı" ifade edilmişti. Irak hükümeti bu hafta BM Genel Kurulu'nda İngiltere'den IŞİD operasyonuna katılması için resmi talepte bulunmuştu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İngiltere'nin Irak'taki hava operasyonuna bu akşam katılması ve kraliyet hava kuvvetlerine ait 6 tornado jetinin Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünü kullanması öngörülüyor. İngiltere Başbakanı David Cameron bugün yaptığı açıklamada, IŞİD'e karşı verilen mücadelenin aylar değil, yıllar sürebileceğini söylemişti. 

İngiltere'nin, ABD'nin öncülüğünde yürütülen hava operasyonuna desteği, Beşşar Esed rejimi tanınmadığı ve Suriye'den resmi bir talep gelmediği için Suriye'yi kapsamayacak. Birleşik Krallık, Suriye'deki hava operasyonuna katılmayacağını açıklasa da Başbakan Cameron bunun önünde yasal bir engel olmadığını dile getirdi. Ancak muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Ed Miliband, Suriye'deki hava operasyonuna katılmak için Birleşmiş Milletler kararına ihtiyaç olduğunu ve bu yöndeki bir önergeye destek vermeyeceğini belirtiyor. İngiltere'de hükümetin, askeri operasyon için parlamentonun onayını alması gerekmiyor. Ancak 2003'teki Irak savaşından bu yana, alınan kararları meşrulaştırmak için geleneksel olarak parlamentonun onayı aranıyor.

 

ETİKETLER

david cameronavam kamarasıbeşşar eseded milibandsuriyeingiltere parlamentosugüney kıbrısışidbm genel kurulusaldırıhava operasyonubirleşik krallıkırak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24