İngiltere Parlamentosu IŞİD için 'vur' onayı verdi

İngiliz Parlamentosu’nun alt kanadı, Avam Kamarası'nda yapılan oylamada, Irak'ta ABD öncülüğünde IŞİD’e yönelik yürütülen hava operasyonuna katılmaya karar verdi. 524 milletvekili önergeye evet oyu verirken, 43 parlamenter ise hayır oyu kullandı.

Önergede, "İngiltere'nin IŞİD'e yönelik Irak'taki hava operasyonuna katılabileceği, bunun Irak hükümetinin talebi doğrultusunda yapılacağı için yasal olacağı" ifade edilmişti. Irak hükümeti bu hafta BM Genel Kurulu'nda İngiltere'den IŞİD operasyonuna katılması için resmi talepte bulunmuştu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İngiltere'nin Irak'taki hava operasyonuna bu akşam katılması ve kraliyet hava kuvvetlerine ait 6 tornado jetinin Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünü kullanması öngörülüyor. İngiltere Başbakanı David Cameron bugün yaptığı açıklamada, IŞİD'e karşı verilen mücadelenin aylar değil, yıllar sürebileceğini söylemişti.

İngiltere'nin, ABD'nin öncülüğünde yürütülen hava operasyonuna desteği, Beşşar Esed rejimi tanınmadığı ve Suriye'den resmi bir talep gelmediği için Suriye'yi kapsamayacak. Birleşik Krallık, Suriye'deki hava operasyonuna katılmayacağını açıklasa da Başbakan Cameron bunun önünde yasal bir engel olmadığını dile getirdi. Ancak muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Ed Miliband, Suriye'deki hava operasyonuna katılmak için Birleşmiş Milletler kararına ihtiyaç olduğunu ve bu yöndeki bir önergeye destek vermeyeceğini belirtiyor. İngiltere'de hükümetin, askeri operasyon için parlamentonun onayını alması gerekmiyor. Ancak 2003'teki Irak savaşından bu yana, alınan kararları meşrulaştırmak için geleneksel olarak parlamentonun onayı aranıyor.