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Spor

İngiltere başladı, İspanya bitirdi: 2-2

İspanya son dakikalarına 2-0 geriye düştüğü maçta Isco ve Aspas'ın golleriyle karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı

16 Kasım 2016 14:30

İngiltere ile İspanya, hazırlık mücadelesinde 2-2 berabere kalırken, evsahibinin golleri Lallana ve Vardy'den geldi. İspanya ise Aspas ve Isco ile yanıt verdi.


İngiltere ile İspanya, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan mücadelede gol perdesi penaltı golü ile açıldı.

Penaltı kazanan ev sahibi İngiltere'de topun başına geçen Adam Lallana, ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. 

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. İngiltere, soyunma odasına 1-0 önde gitti. 

İkinci yarıya da hızlı bir başlangıç yapan İngiltere, 48. dakikada Jamie Vardy ile ikinci golü buldu. 

İspanya, son dakikalarda iki golle skoru eşitledi!

Karşılaşmada son dakikalar oynanırken sahne alan Iago Aspas, İngiltere ağlarını sarsarak İspanya adına ilk golü attı. 

Karşılaşmanın Romanyalı hakemi Ovidiu Hategan, 90 dakikayı 6 dakika daha uzattı. Bu dakikalarda İspanya, Isco ile bulduğu golle mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

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