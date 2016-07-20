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Dünya
Deutsche Welle

İngiltere AB dönem başkanlığını devralmayacak

Yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı alan İngiltere, 2017'de AB dönem başkanlığını devralmaktan vazgeçti. Başbakan Theresa May'in AB yetkililerini bilgilendirdiği ifade edildi.

20 Temmuz 2016 15:21


2017'nin ikinci yarısında planlanan AB dönem başkanlığını devralmayacağı açıklandı. İlgili bildirimin Başbakan Theresa May tarafından AB Konsey Başkanı Donald Tusk'a iletildi.

İlk ziyaret Berlin'e

Öte yandan bir hafta önce görevine Başlayan İngiltere Başbakanı Theresa May ilk yurtdışı ziyaretini Almanya'ya yapıyor. Merkel'in askeri törenle karşılayacağı May ile görüşmesinde öncelikli olarak İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı, Türkiye'deki gelişmeler ve mülteciler konusunun görüşülmesi bekleniyor.

Theresa May, Margeret Thatcher'in 1990'da görevden ayrılmasından sonra İngiltere'de kabinenin başına geçen ikinci kadın Başbakan oldu. May'in selefi David Cameron İngiltere'nin AB'de kalması gerektiğini savunmuş ancak 23 Haziran'daki Brexit referandumunda sandıktan AB'den ayrılma kararı çıkınca görevden ayrılacağını açıklamıştı.

Resmi başvuru bu yıl beklenmiyor

Öte yandan İngiltere'nin AB'den ayrılmak için resmi başvurusunu bu yıl içerisinde henüz vermeyeceği belirtildi. İngiltere hükümeti hukukçusu Jason Coppell dün yaptığı açıklamada İngiltere'nin bu yıl AB'den ayrılmayı düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleme koymayacağını söyledi. İngiltere Başbakanı May de aynı yönde görüş bildirmişti.

İngiltere'nin Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesini işleme koymasıyla AB'den ayrılış anlaşmasının şartlarının belirlenmesi için iki yıllık süreç de başlamış olacak.

Parlamento'da tartışılmadan ve oylanmadan, bir Başbakanın Lizbon Antlaşmasının 50. maddesini işleme koymasının yasadışı olacağı gerekçesiyle İngiltere'de Mishcon de Reya adlı hukuk bürosunun giriştiği hukuki süreçte de dün başladı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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