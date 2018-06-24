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Spor

İngiltere - Panama: 6-1

NİJNİY NOVGOROD, (DHA) STAT: Nizhny Novgorod HAKEMLER: Ghead Grisha, Redouane Achik, Waleed Ahmed İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier (Dk

24 Haziran 2018 19:56

NİJNİY NOVGOROD, (DHA)

STAT: Nizhny Novgorod
HAKEMLER: Ghead Grisha, Redouane Achik, Waleed Ahmed
İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier (Dk. 70 Rose), Young, Henderson, Loftus-Cheek, Lingard (Dk. 63 Delph), Sterling, Kane (Dk. 63 Vardy)
PANAMA: Penedo, Murillo, Torres, Escobar, Davis, Gomez (Dk. 69 Baloy), Barcenas (Dk. 69 Arroyo), Cooper, Godoy (Dk. 73 Avila), Rodriguez, Perez
GOLLER: Dk. 8 - Dk. 40 Stones, Dk. 22 (P) - Dk. 45+1 (P) - Dk. 62 Kane, Dk. 36 Lingard (İngiltere) - Dk. 78 Baloy (Panama)
SARI KARTLAR: Loftus-Cheek (İngiltere) - Cooper, Escobar, Murillo (Panama)

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci hafta mücadelesinde İngiltere, Panama\'yı 6-1 mağlup ederek 6 puana ulaştı. İngiltere\'ye galibiyeti getiren golleri 8\'inci ve 40\'ıncı dakikalarda Stones, 22\'nci, 45+1\'inci ve 62\'nci dakikalarda Kane ile 36\'ncı dakikada Lingard kaydetti. Panama\'nın bu maçtaki ve Dünya Kupası tarihindeki ilk ve tek golünü ise 78\'inci dakikada Baloy attı.

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