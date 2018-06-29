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Spor

İngiltere - Belçika: 0-1

Kaliningrad, (DHA) STAT: Kaliningrad HAKEMLER: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan İNGİLTERE: Pickford, Jones, Cahill, Stones (Dk

29 Haziran 2018 01:52

Kaliningrad, (DHA)

STAT: Kaliningrad
HAKEMLER: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan
İNGİLTERE: Pickford, Jones, Cahill, Stones (Dk. 46 Maguire), Alexander-Arnold (Dk. 79 Welbeck), Dier, Delph, Rose, Loftus-Cheek, Rashford, Vardy
BELÇİKA: Courtois, Dendoncker, Boyata, Vermaelen (Dk. 74 Kompany), Chadli, Dembele, Fellaini, Tielemans, Thorgan Hazard, Januzaj (Dk. 86 Mertens), Batshuayi
GOL: Dk. 51 Januzaj (Belçika)
SARI KARTLAR: Tielemans, Dendoncker (Belçika)

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu son hafta mücadelesinde Belçika, İngiltere\'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 9\'a yükselten Belçika, grubu lider olarak tamamladı ve son 16 turunda H Grubu\'nun ikincisi Japonya ile eşleşti. 6 puanda kalan İngiltere ise grubu ikinci sırada noktaladı ve son 16 turuna yükselen bir diğer takım oldu. İngiltere son 16 turunda H Grubu\'nun lideri Kolombiya ile karşılaşacak.

51\'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Januzaj, şık bir vücut çalımıyla Rose\'dan sıyrıldı ve vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşma Belçika\'nın 1-0\'lık üstünlüğü ile noktalandı.

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