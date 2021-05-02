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Spor

İngiliz devi Arsenal satılıyor

02 Mayıs 2021 14:26

İngiliz devi Arsenal'ın sahibi Stan Kroenke'nin kulübü Spotify'ın kurucusu İsveçli Daniel Ek'e satacağı iddia edildi. Kroenke, 2 yıl önce Londra ekibinin değerinin 19,5 milyar TL olduğunu açıklamıştı.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre taraftarların baskılarından dolayı Arsenal'ın sahibi Stan Kroenke, kulübü satmaya hazırlanıyor. Londra temsilcisinin yeni patronu için en güçlü adayın ise Spotify'ın kurucusu İsveçli Daniel Ek olduğu söyleniyor.

Kulübün değeri 19,5 milyar TL

İki yıldır satılacağı konuşulan Arsenal'in patronu Stan Kroenke geçmişte kulübün değerinin 1,7 milyar sterlin yaklaşık 19,5 milyar TL olduğunu açıklamıştı.

 

 

 

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