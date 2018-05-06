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İncirliova'da sağanak; evleri su bastı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

06 Mayıs 2018 20:38

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar göle dönerken, bazı evleri su bastı. İncirliovalılar, sokaklarına ve evlerine girmekte zorlandı.
İncirliova ilçesinde, saat 09.00 sıralarında başlayan sağanak, en çok Acarlar Mahallesi\'nde etkili oldu. Kanalizasyon çalışmasının yapıldığı ilçede akacak yer olmayınca, yüksek kesimlerden gelen sel suları, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı evleri su bastı. Araç sürücüleri suyla dolan cadde ve sokaklarda gitmekte güçlük çekti. İlçe sakinleri, evlere ve sokaklara girmekte zorlandı.
Yağan her yağmurda evini su bastığını belirten mahalle sakinlerinden Şaban Yoldaş, \"24 yaşında zihinsel engelli torunum Emrah Yoldaş\'ı her yağmurda, sokakta biriken sular nedeniyle eve sırtımda getirip, götürmek zorunda kalıyorum. Yağmur suları çekilene kadar çizmeyle dolaşıyoruz. Her yağan yağmur bizim için çile oluyor\" diyerek, yetkililerden bir an önce önlem almalarını istedi. Yoldaş, mahallelerindeki kanalizasyon çalışmalarının bitirilmemesinin de sele neden olduğunu savundu.

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