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İncirlik Üssü'nde pist bakımı çalışması

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın da bulunduğu İncirlik Üssü'nde pist bakım, onarım ve düzenleme çalışması yapılıyor

24 Mayıs 2018 16:19

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, ABD 39\'uncu Kanat Komutanlığı\'nın da bulunduğu İncirlik Üssü\'nde pist bakım, onarım ve düzenleme çalışması yapılıyor.
Suriye ve Irak\'ta terör örgütü DEAŞ\'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar\'ın uçakları ile Türk Hava Kuvvetleri\'ne bağlı 10\'uncu Tanker Üs Komutanlığı\'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü\'nde, sabah saatlerinden itibaren iş makineleriyle pist düzenlemesi yapıldığı gözlendi. Yapılan çalışmaya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Bazı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, üste rutin bir pist bakım, onarım ve düzenleme çalışması yapıldığı öğrenildi. 

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