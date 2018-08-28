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İncir ağacından düşüp öldü

DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, evinin bahçesindeki ağaçtan incir toplarken düşerek ağır yaralanan Adnan Çolak (70), kaldırıldığı hastanede öldü

28 Ağustos 2018 15:04

DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, evinin bahçesindeki ağaçtan incir toplarken düşerek ağır yaralanan Adnan Çolak (70), kaldırıldığı hastanede öldü.
Darıca Bağlarbaşı Mahallesi\'nde oturan Adnan Çolak, geçen hafta evinin bahçesindeki ağaçtan incir toplarken düştü. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören Adnan Çolak, solunum ve kalp yetmezliği rahatsızlıkları da yaşarken, yaşamını yitirdi.
Adnan Çolak\'ın cenazesi, Darıca Arafat Camii\'nde kılınan cenaze namazı sonrası Balçık Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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