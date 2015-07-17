IMF: Yunanistan’la 6 aydır görüşmüyoruz

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Yunanistan'ı kurtarmak için hazırlanacak 3. kurtarma planına, borç yapılandırmasını kapsaması halinde katılacakları uyarısında bulundu. Lagarde, “Yunan heyeti ile 6 aydır görüşmüyoruz, hiç bir bilgiye sahip değiliz, örneğin mali yapının son durumu ile ilgili bir fikrimiz yok” dedi.

Fransız Europe-1 radyo kanalına konuşan Lagarde, Yunan hükümetinin açıkladığı reform paketini güçlü bir şekilde uygulamasının ve sağlam bir bütçe politikası izlemesinin yeni kurtarma planına katkı vermelerini sağlayacağını ifade etti.

“Borçların tamamen silinmesi tartışma dışı” diyen Lagarde, “Borç yapılandırması olmadan Yunanistan için hiç bir çözüm imkânı yok. Yunanistan'ın borçlarının sürdürülebilir olması için borç yapılandırması gerekli. Biz her zaman programın iki ayak üzerine yürütülmesini tavsiye ettik. birinci ayak, önemli temel reformların yapılması ve mali konsolidasyon. Diğeri ayak ise Yunanistan'ın borçlarının sürdürülebilir olması için gerekli olduğuna inandığımız borç yapılandırması” ifadelerini kullandı.

Yeni gelişmeler çerçevesinden durumun biraz daha karışık olduğu ve bu yüzden Yunanistan ile yeni müzakerelerin en az 4 hafta süreceği uyarısını yapan Lagarde, “Yunan heyeti ile 6 aydır görüşmüyoruz, hiç bir bilgiye sahip değiliz, örneğin mali yapının son durumu ile ilgili bir fikrimiz yok” dedi.

Yunanistan, 3. kurtarma planına başlayabilmek için KDV oranlarını ve emeklilik yaşını artırmayı, kamu borçlarını düşürmeyi ve özelleştirmeye ağırlık verme taahhüdünde bulunuyor. Yunanistan'a, bunun karşılığında 3. kurtarma planı çerçevesinde 86 milyar Euro kredi verilecek.