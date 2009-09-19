IMF, altın satma kararı aldı

Uluslararası Para Fonu (IMF), yoksul ülkelere kredi açmak ve finansmanını desteklemek için bir miktar altın satma kararı aldı.

Fonun icra kurulu, piyasadaki altın satışını sekteye uğratmayacak biçimde, 403.3 ton altın satılmasına karar verildiğini açıkladı.

IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, kurulun kararından memnuniyet duyduğunu belirterek, böylelikle fonun yoksul ülkelere borç vermeyi hızlandırabileceğini söyledi.

IMF, altını isteyen üye ülkelere veya serbest piyasada, belli bir süre içinde aşamalı olarak satmaya hazır olduğunu bildirdi.