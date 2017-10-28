IMESET’17 Bitlis konferansı başladı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS Eren Üniversitesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Mühendislik, Fen Bilimleri, Eğitim ve Teknoloji Konferansı (IMESET’17 Bitlis), çeşitli üniversitelerden 300 bilim insanının katılımıyla başladı.

Bitlis Eren Üniversitesi tarafından düzenlenen \'Marka Şehir Bitlis\' temalı IMESET’17 Bitlis konferansı, 300 bilim insanının katılımıyla başladı. Konferansa, Vali İsmail Ustaoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcıları, Öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konferansta konuşan Vali Ustaoğlu, kültür şehri Bitlis’in uluslararası bir konferansa evsahipliği yapmasının gurur verici olduğunu belirterek şunları söyledi:

”Bilindiği üzere Bitlis, bir kültür abidesi olarak çeşitli uluslararası platformlarda ve ülkemizin tarih ve kültür merkezli bir çok alanında kendine yer bulmuştur. Bilimsel çalışmalara, temel oluşturacak gerçeklikleriyle konu olmuş ve tarihten günümüze kadar pek çok gezginin, seyyahın ve ziyaretçi’nin gıpta ederek, dillerden dillere aktardığı bir kent olarak kültürel arenadaki yerini almıştır. \'Yaşayan bir şehir” bilinciyle bizlere gülümseyen bu şehre dikkatle bakmalıyız. Nasıl ki; bir insanı ayakta tutan ve yaşatan şey ruh ise, bir şehri ayakta tutan şey de tarihi, kültürü ve değerleridir. Bu değerlere sahip çıkmak, onları korumak ve bu kenti hak ettiği muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, bizim en önemli görevlerimizden biridir. Bu anlamda, bu şehrin hizmetkarı olarak, Bitlis’in marka bir şehir olması yolunda her türlü gayret ve çalışmaların, takipçisi ve destekçisi olacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ise, üniversitelerin önemli fonksiyonlarından birinin de o yörenin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve taleperini karşılamak ve aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerine öncülük etmek olduğunu dile getirerek, “Üniversitelerin öncelikli işi, eğitim öğretim olarak görülür. Bilimsel araştırmalar, üniversitelerin büyük zamanını alır. Bunun da böyle olması gerekiyor. Bilimsel araştırmaların sonuçları, ya makale olarak dergilerde yer alır, ya da böyle önemli etkinliklerde sunulur. Yerel olan bilgiler buraya geldiği zaman küreselleşir ve insanlığın hizmetine açılır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından konferansa katılan bilim insanlarına birer plaket verildi. 2 gün sürecek olan konferans, sonuç bildirgesinin okunmasıyla son bulacak.

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