İBB Başkanı İmamoğlu: Zor günler kapıda, sokağa çıkma konusunda radikal adımlar atılmalı; İstanbul için sahra hastane yerlerimiz hazır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele için devletin sokağa çıkmama konusunda daha radikal kararlar alması gerektiğini yineledi. İBB'ye ait mekanların gerekli hallerde sahra hastanesi olarak kullanılabilmesi için hazırlıkların yapıldığını kaydetti. İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'nın Koronavirüs hastanesi olarak kullanılmasını önerdi.

İmamoğlu, İBB'nin Koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Koronavirüs'le mücadele döneminde Kanal İstanbul ihalesinin yapılmasına da "Lütfen insani ve ekonomik önceliği bulunmayan büyük ve tartışmalı yatırımları lütfen iptal edin. Hukuki mücadelemizi ve bu süreci yakından takip edeceğimizi buradan duyurmak istiyorum. Şu zor günlerde insan hayatından daha önemli hiçbir şey olmadığını vatandaşımızı hissettirmek için hassas olalım" sözleriyle tepki gösterdi.

Öte yandan BOTAŞ'a vatandaşların doğalgaz faturalarını erteleme çağrısında bulunan İmamoğlu, "Su faturalarının ertelenebilmesi için enerji maliyetlerinin ertelenmesi sağlanmalıdır. Yakıtlar için ÖTV muafiyeti getirilmelidir. Evde kalma süresine bağlı olarak artan çöplerin, tıbbi atıkların ve dezenfeksiyon maliyetlerinin karşılanması için sübvansiyon sağlanmalı ve vergi teşviki getirilmelidir. Belediyelerin birikmiş devreden KDV alacaklarının diğer vergilerden mahsup edilmesi veya belediyelere ödenmesi sağlanmalıdır" diyerek hükûmete seslendi.

İmamoğlu, "Zor günlerin henüz başındayız. Bu mücadele tek başına bir hükûmetin altından kalkabileceği mücadele değildir, herkes bu ortak mücadelenin parçası olmakla yükümlüdür. İBB olarak onlarca yeni uygulamayı hayata geçirdik.Temel önceliğimiz sorumluluğumuz olan kamu hizmetlerinin sağlamak." dedi.

İmamoğlu, "Gıda ve perakende sektöründekilerle acil toplantı yaptık. Bu toplantılar neticesinde bu şehirde yaşayan herkes emin olsun ki 16 milyon temel gıda ve temizlik malzemelerine erişimde sıkıntı olmayacak. İhtiyaç fazlası gıda ve hijyen malzemesi lütfen stoklamayalım. Sağlık emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarının kendi ailelerini korumak zorundayız biliyoruz, bakanlığımızda çalışıyor. Yurt, misafirhane gibi yerleri tespit edip bakanlıkla paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, İstanbul'daki otel sahipleriyle 2 bin odanın sağlıkçılara ayrılması konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı. İmamoğlu, "Evde kalma sürecinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız var. Ortak dayanışmayla İBB olarak destek oluyoruz, valiliğin gıda yardımına da lojistik desteği sağladığımızı duyurmak isterim." dedi.

"İhtiyaç olması halinde kullanıma hazır sahra hastaneleri için teknik çalışma yapıldı"

İmamoğlu, "Kriz ilerledikçe uygulamalar burada geliştirilecek. İstanbul'un gönüllülerini koordine edeceğiz. Zor durumdaki vatandaşlarımıza ellerini uzatmak isteyenlere buradan sesleniyorum, koordinasyon merkezimizi yardımlarınızı ulaştıracaktır. İBB, bu süreçte daima bilimsel olarak hareket edecektir. Koordinasyon merkezinde salgınla ilgili her şey takip edilecek, alınacak önlemlere karar verilecek. Salgının yayılması ve ihtiyaç halinde bazı mekanlarımızı sahra hastanesi olarak kullanılması için teknik çalışmamızı yaptık. Yenikapı, Maltepe miting alanlardan bazılarıdır." diye konuştu.

"Sokağa çıkmamaya ilişkin daha radikal kararlar alınmalı"

Maltepe dolgu alanı da ihtiyaç halinde merkeze dönüştürecek durumda olduğumuzu paylaştık. İstanbul genelinde belediyemize ait 19 spor salonu da geçici hastane olarak kullanılabilir. Toplam 1983 yatak kapasitesinin mümkün olacağını bildirdik. Bu dönemde başta yöneticiler olmak üzere hepimizin sorumluluk alması gerekir. Türkiye'deki Koronavirüs süreci henüz başlangıç. 22 bin olan ölüm sayısı 24 bine ulaştı dünyada, süreç hızlı işliyor. Sokağa çıkmamayla ilgili kararların daha radikal karar almalı. Sokağa çıkmamayla ilgili kararların daha radikal karar almalı." dedi.

"Büyük ve tartışmalı yatırımları erteleyin"

İmamoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

Lütfen insani ve ekonomik önceliği bulunmayan büyük ve tartışmalı yatırımları lütfen iptal edin. Hukuki mücadelemizi ve bu süreci yakından takip edeceğimizi buradan duyurmak istiyorum. Şu zor günlerde insan hayatından daha önemli hiçbir şey olmadığını vatandaşımızı hissettirmek için hassas olalım. 16 milyonluk İstanbul olmak üzere yerel yönetimler desteklenmelidir.

"Belediyelerin bütçesi arttırılmalı"

Belediyelerin bütçeden aldığı tutar arttırılmalıdır. Belediyelerin vergi, sigorta gibi borçları ertelenmelidir. Bağış toplama konusunda da kolaylıklar sağlanmalıdır.

"Atatürk Havalimanı Koronavirüs hastanesine dönüştürülebilir"

Hasta sayısının hızla artacağı göz önünde bulundurulduğunda hava, kara, metro ile ulaşılabilecek Atatürk Havalimanı Koronavirüs'le mücadele edilen hastaneye dönüştürülebilir. Asla panik yapmayacağız. En umutsuz zamanlarda bille birlikte mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bugünleri mahkûmiyet zamanı olarak görmeyeceğiz bu günleri, zamanı değerlendireceğiz.

Sağlığımızla ilgili yetkili kişilerden yapılan açıklamalara mutlaka kulak vereceğiz. Birlikte mücadele edeceğimizi unutmayın."