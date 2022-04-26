İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

T24 Dış Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıyla ilgili olarak, "Zamanı geldiğinde altı muhalefet partisinin doğru seçimi yapacağına inanıyorum" dedi.

Saraybosna ziyareti sırasında Balkan coğrafyası üzerine haberler yapan BIRN'in haber sitesi Balkan Insight'tan Hamdi Fırat Büyük'e konuşan İmamoğlu, "Gelecek sene Türkiye'de genel seçim yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybedecek. Onlar kaybedecek ama Türkiye kazanacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de konuşan İmamoğlu, "Zamanı geldiğinde altı muhalefet partisinin doğru seçimi yapacağına inanıyorum. Şu an gündemimde bu yok. Şu anda tek gündemim İstanbul" dedi.

Balkanlar üzerine de konuşan İmamoğlu, "19. ve 20. yüzyılda Balkanların her noktasından insanlar Türkiye'ye ve özellikle İstanbul'a göç etti. Bu sebeple İstanbul'da tüm Balkanlardan izler vardır" dedi.

İmamoğlu, İstanbul'un diğer Balkan kentleri için bir 'büyük kardeş' gibi olduğunu ifade etti.