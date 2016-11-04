İmam Taşçıer kimdir?

Gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, 1 Ocak 1959'da Diyarbakır Bismil'de doğdu.

Öğretmen; Şanlıurfa Eğitim Enstitüsünü bitirdi.Taşçıer, evli ve 2 çocuk babası.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım ve İdris Baluken gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınmıştı.