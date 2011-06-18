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Yaşam

İmam minareyi bile çaldı!

Şanlıurfa’da fahri bir imamın, lojman binası ile taziye evinin klima, elektrik malzemeleri ve minaresini alıp ortadan kaybolduğu iddia edildi.

18 Haziran 2011 03:00

T24- Şanlıurfa’da fahri bir imamın, görev yaptığı caminin üst katındaki derneğe ait lojman binası ile taziye evinin klima, elektrik malzemeleri ve minaresini alıp ortadan kaybolduğu iddia edildi.




Alınan bilgiye göre, Osmanlı Mahallesi’nde vatandaşların inşa ettiği Abdülkadir Geylani Camisi’nde yaklaşık 5 yıl önce fahri imam olarak görev yapmaya başlayan İbrahim T., geçen hafta caminin yıkılma tehlikesi olduğunu ileri sürerek, caminin üst katında bulunan derneğe ait lojman binası ve taziye evinin klimalarını, elektrik malzemelerini ve demirden yapılmış birkaç metrelik minareyi geçici olarak başka yere götüreceğini söyleyip, bir araca yükledikten sonra mahalleden ayrıldı. İbrahim T.’den daha sonra haber alınamadı.

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