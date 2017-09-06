İlkokul'da çatışan servisçiler sabıkalı çıktı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Ümraniye\'de bir okul bahçesinde 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı servisçiler arasındaki çatışma sonrasında 8 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Cüneyt Elik (27) babası ve kardeşi de firarlar arasında bulununurken, olayda anne Selime Elik(44) \'te hafif şekilde yaralandı ve olaydan sonra gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili aradığı bir şüphelinin ise 2015 yılında çocuğa cinsel istismar suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan olay yerine farklı tabancalardan atılan 16 boş kovan ile 18 adet dolu fişek ve bir tabanca ele geçirildiği belirtildi.

ÇATIŞMA YERİNDE FARKLI TABANCALARA AİT KOVANLAR BULUNDU

Ümraniye, Fatih ilköğretim okulunda dün meydana gelen olayda servisçiler arasında çıkan çatışmada Cüneyt Elik vücuduna isabet eden 5 kurşunla hayatını kaybetmişti. Olay sırasında Ramazan S.(42) ve Kerem Beyazıt (33) ile Selime E. yaralanmıştı.Okuldaki velilerin gözleri önünde meydana gelen olayın ardından polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Olay yerinde yapılan incelemede bir adet 7.65 tabanca, 5 adet 9 mm boş kovan, 6 adet 45\'lik boş kovan, 5 adet 7.65 boş kovan ile 18 adet 7.65 dolu fişek ele geçirildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hastanede yaralı olan Ramazan Sarı ve Kerem Beyazıt hakkında gözaltı kararı alındı. Öte yandan hastanede tedavisi tamamlanan Selime E.\'de tedavisinin ardından Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü polis merkezine götürülerek olayla ilgili sorguya alındı. Polis olayla ilgili güvenli kameralarını inceleyerk olaya karıştıkları belirlenen Serkan V., Serat T. B., Necmettin A.(58) , Mehmet A.(27) Sevim K. (47) gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 8\'e ulaştı. HUSUMET BİR YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ

Polisin yaptığı araştırmalarda iki farklı firmanın yetkilileri Cüneyt E. ve Ramazan S. arasında 1 yıl önce husumet yaşandığı ortaya çıktı. 26 Temmuz 2016\'da yaşanan olayda, Necmettin A. ve Ramazan S.\'nİn önlerinin kesildiği araçlarına zarar verildiği öğrenildi. Olaydan sonra iki mağdurun polis merkezine giderek olaydan dün hayatını kaybeden Cüneyt E.\'nin sorumlu olduğunu iddia ettikleri bu nedenle aralarında husumet yaşandığı belirtildi. Olay günüde okul bahçesinde farklı masalarda öğrenci kapma yarışına giren iki şirket çalışanlarının sözlü tartışmasının kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştüğü öğrenildi.

CİNSEL İSTİSMARDAN KAYDI VAR

Öte yandan polisin olayla ilgili aradığı şüphelilerden birinin çocuğa cinsel istismar suçundan polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Şervis şirketinin oto tamir işlerini yapan ve firari olan F.E.\'nin 2015 yılında Ümraniye\'de çocuğa cinsel istismar suçundan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede ölen Cüneyt Elik\'in daha önceden 3 kez kasten yaralama suçundan hastanedeki yaralılardan Kerem B.\'nin 2 kez uyuşturucu bulundurmak suçundan ayrıca Necmettin A.\'nın ise tehdit, yaralama ve hakaret suçlarından 3 kez gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

3 KİŞİ ARANIYOR

Polis olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada olaya karıştıkları belirlenen Eyüp A, ölen Cüneyt Elik.\'nin babası olduğu öğrenilen Sadullah E. ve F.E.\'nin yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

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