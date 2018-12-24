İlker Kaleli'den Ece Dizdar açıklaması

Poyraz Karayel setinde tanışarak sevgi oldukları Burçin Terzioğlu'ndan ayrılan İlker Kaleli, yeni sevgilisinin Ece Dizdar olduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı. Kaleli, "Kanıtlarsanız oyunculuğu bırakıyorum" dedi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Burçin Terzioğlu’yla yaşadığı büyük aşk sessiz sedasız noktalanan İlker Kaleli'nin meslektaşı Ece Dizdar’la birlikte olduğu öne sürüldü.

İlker Kaleli, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Kaleli mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu tarz açıklamalar yapmayı sevmememe rağmen, biraz elzem oldu. Uzun zamandır hakkımda çıkan gerçek dışı haberlerden ikrah gelmesi bir yana, bunun dozu artıp kırk yılın başı gördüğüm tanıdıklarımın da hayatına etki etmeye başladı. Ece, senede bir düzenlenen birlikte çalıştığımız seslendirme şirketinin yılbaşı buluşmasında her sene olduğu gibi raslaşıp sohbet ettiğim, değerli bir arkadaşımdır. Kaş'ta ya da başka bir yerde hiç karşılaşmadık daha önce. Habere imzasını atan arkadaş, burada yazdıklarından tek bir cümleyi kanıtlarsan ben oyunculuğu bırakıyorum... Kanıtlayamazsan sen de çıkıp, 'Ben yalan söylüyorum, mesleğini onuruyla yapan gazetecilerden özür dilerim' diyecek misin? Gazeteci olarak gazetenizin itibarını ve güvenirliğini okuyucu gözünde kaybettirmekten başka hiçbir işe yaramayan bu hakaretlere artık bir son verin...Yeri gelmişken söyleyelim, tükenmeymiş, sendrommuş nedir bilmiyorum, daha önce hiç yaşamadım, işimdeyim gücümdeyim. Bunun dışında başka hiçbir uğraşım yok..."