Türkiye Londra Olimpiyatları'nda ilk madalyasını kazandı

2012 Olimpiyat Oyunları'nda Rıza Kayaalp, umutları boşa çıkarmadı. Grekoromen güreş 120 kiloda milli sporcumuz, Türkiye'ye Londra'da ilk madalyasını kazandırdı.

Grekoromen güreşte, 120 kilo yarı finalinde 2008 Olimpiyatları şampiyonu Kübalı M.Lopez Nunez'e 2-0 kaybeden Rıza Kayaalp, bronz madalya mücadelesinde Gürcü rakibi Pherselidze Guram'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı

Karşılaşmada ilk periyodu 1-0 önde kapayan Kayaalp, ikinci periyotta da rakibine 1-0 üstünlük kurarak, bronz madalyanın sahibi oldu.

Müsabakanın ardından büyük bir mutluluk yaşayan Rıza Kayaalp, Türk bayrağı ile minderde tur attı. Salonda bulunan Türk seyirciler de tezahüratlar ve alkışlarla Kayaalp'i kutladı.

Çeyrek finalde ABD'li rakibini devirdi

Rıza Kayaalp, çeyrek final mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Dremiel Despon Byers 2-0 yenerek, yarı finale yükselmişti.

‘Daha çok madalya alacağım’

Rıza Kayaalp, bronz madalya kazandığı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Şu an çok mutluyum. Elimden gelen çabayı gösterdim ve lkeme ilk madalyayı kazandırdım. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam edeceğim. Daha çok madalya alacağıma inanıyorum, yaşım çok genç ve yeteneğim de var. Yılmak yok, yola devam. Olimpiyatlarda ilk madalyam. Bu madalyayla birlikte şanssızlığımız son bulur ve ülkemiz inşallah birçok madalya kazanır" şeklinde konuştu.

Bilici'den erken veda

Londra Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen güreşte 60 kiloda Rahman Bilici elendi. Excel Arena'da yapılan karşılaşmalarda ilk turda Japon Ryutaro Matsumoto'ya yenilen Rahman Bilici, rakibinin yarı finalde mağlup olmasıyla repasaj hakkını kaybetti.

Avluca 15. oldu

Londra Olimpiyatları'nda grekoromen güreş 84 kiloda altın madalyayı Rus Alan Khugaev kazandı.

Excel Arena'da yapılan müsabakalarda, final maçında Mısırlı Mohamed Ebrahim Karam'ı 2-0 yenen Rus Khugaev altın madalyanın sahibi oldu. Khugaev'in gümüş madalyada kaldığı bu sıklette bronz madalyaları ise Kazak Danyal Gajiyev ile Polonyalı Damian Janikowski aldı.

Sabah seansındaki ilk maçında Polonyalı Damian Janikowski'ye 2-0 yenilen Nazmi Avluca, Polonyalı güreşçinin finale çıkamaması nedeniyle repesaj maçlarına kalamamıştı. Milli güreşçi, genel klasmanda 15. sırada yer aldı.