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Dünya
Deutsche Welle

İlk mülteci kafilesi Dikili'ye geldi

Mülteci anlaşması uyarınca Yunanistan'ın Midilli adasından ayrılan 131 kişilik ilk mülteci grubu İzmir'in Dikili ilçesine geldi. Alman Yeşiller Partisi hükümetin Türkiye ile vardığı anlaşmayı eleştirdi.

04 Nisan 2016 12:42


Mültecilerin sınır dışı edilerek Yunanistan’dan Türkiye’ye gönderilmelerine başlandı. İki yolcu gemisi 131 mülteci ile Midilli’den ayrıldı. Adada gerekli hazırlıklarıntamamlanmamış olması bakımından mültecilerin iadesine bugün başlanacağı şüpheliidi.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında varılan anlaşmaya göre 20 Mart’tan itibaren Yunanistan’a geçmiş olup ta iltica başvurusunda bulunmayan mülteciler gerisin geriye Türkiye’ye gönderilecek. Karşılığında Avrupa Birliği sınır dışı edilen her Suriyeli karşılığında Türkiye’den bir Suriyeli mülteci alacak. Türkiye’ye ne kadar mültecinin iade edileceği ve geri göndermelerin nereden yapılacağı açıklık kazanmadı.

‘Yeşiller’den tepki

Alman YeşillerPartisi milletvekili Claudia Rothbir gazeteye verdiği demeçte Türkiye’nin mültecileri Suriye ve Irak’taki savaş bölgelerine sürdüğünü iddia ederek, AB ile Türkiye arasında varılan mülteci anlaşmasını ‘gayrı ahlâki insan mübadelesi’ olarak nitelendirdi. Aynı zamanda Federal Meclis Başkan Vekili de olan Roth, “Avrupa’yı mültecilere kapatmak için Erdoğan ile dahi işbirliği yapılıyor, Almanya hükümeti anlaşmayı bozmamak için üç maymunları oynuyor, Ankara ile varılan anlaşma mülteci sayısını azaltmayacaktır”, dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanının basın ve ifade özgürlüklerine yaklaşımını ‘kabul edilemez’olarak niteleyen Yeşiller partili milletvekili ‘Berlin yönetiminin mülteci anlaşması için ağır bedel ödediğini ve bunun Almanya’ya çok pahalıya mal olacağını’ belirtti. Claudia Roth, ‘Almanya hükümetinin anlaşmaya zarar gelmemesi için gözlerini yumduğunu’ da sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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