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Spor

İlk kez katıldı, şampiyon oldu

İSTANBUL,(DHA)- Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun İstanbul genelinde düzenlemiş İstanbul Büyükler Taekwondo Şampiyonası’nda sporcu Beyza Gül Çorum, ilk defa katıldığı müsabakalarda şampiyon oldu

11 Aralık 2018 18:26

İSTANBUL,(DHA)- Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun İstanbul genelinde düzenlemiş İstanbul Büyükler Taekwondo Şampiyonası’nda sporcu Beyza Gül Çorum, ilk defa katıldığı müsabakalarda şampiyon oldu.

Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü’ne bağlı 17 yaşındaki sporcu Beyza Gül Çorum, 2 yıldır düzenli olarak Kağıthane Belediyesi Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde alanında uzman hocalardan Taekwondo eğitimi aldı. Okul hayatıyla birlikte sportif yaşamını da başarılı bir şekilde sürdüren Çorum’un şampiyonluğu yaşıtlarına örnek oldu.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç genç sporcuyu tebrik ederek, sportif yatırımlarla gençlere yeni ufuklar açtıklarını ve bu yatırımların madalyalarla karşılık bulduğunu belirtti.

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