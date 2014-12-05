İlk IŞİD davasında karar



Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Hakimler, 2013 yılında Almanya'ya dönüşünde yakalanan Kreşnik B. adlı cihatçıyı, Suriye'deki iç savaşa katılmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Kreşnik B'nin IŞİD örgütünden kendi isteğiyle ayrılıp Almanya'ya dönmesinin ve işbirliği yapmasının göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

Hakimler, savcının talep ettiği dört yıl üç aylık hapis cezasının altında bir karar verdi. Savcılığın iddianamesinde, Kreşnik B. 2013 yılının Haziran-Aralık ayları arasında Suriye'deki iç savaşta çatışmalara katılmakla suçlanıyor.

Kosovalı bir ailenin çocuğu Kreşnik B., 2013 yılında Suriye'den Almanya'ya dönerken Frankfurt Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Almanya'da mahkemeye çıkarılan ilk IŞİD örgütü üyesi olan Kreşnik B., savunmasında Suriye'ye Esad rejimine karşı savaşmak için gittiğini belirtmişti. Zaman içinde silahlı gruplar içinde yerlerinin değiştirildiğini ve IŞİD örgütüne bağlandığını açıklamıştı. Kreşnik B. çatışmalara katıldığını ancak insanlara ateş açmadığını öne sürmüştü.

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'na göre, Almanya'dan Suriye ve Irak'a 550 cihatçı gitti. 60'dan fazlasının Irak ve Suriye'de öldüğü tahmin edilirken, yaklaşık 180 cihatçının Almanya'ya geri geldiği belirtiliyor. Almanya'da IŞİD örgütü bir süre önce yasaklandı ve ülke genelinde olası örgüt destekçilerine baskınlar düzenleniyor. Örgüte para ve savaşçı desteği sağlayan kişilere yönelik soruşturmalar sürüyor.