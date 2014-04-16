İlk finalist Dortmund



Federasyon Kupası'nda ilk yarı finalist Borussia Dortmund oldu. Dortmund'un sahasında oynanan ve 80 bin 200 kişinin izlediği karşılaşmada rakibine 2-0 üstünlük sağlayan sarı-siyahlılar, Berlin'deki finalin ilk takımı oldu.

Borussia Dortmund rakibi karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takımın gollerini Henrik Mkhitaryan (12.) ve Robert Lewandowski kaydetti (43.).

Dortmund bu sonuçla bugüne kadar beş kez final oynadığı ve 3 kez kazandığı Federasyon Kupası'nda altıncı kez finale yükseldi. Borussia Dortmund son olarak 2012'de Bayern Münih'i 5-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Lewandowski'den 100. gol

Maça son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i 2-0 ve ligde Bayern Münih'i 3-0 yenmiş olmanın güveniyle çıkan Jürgen Klopp'un ekibi, özellikle ilk yarıda etkili oldu.

Konuk takım ise Maximilian Arnold, Malanda ve Luiz Gustavo ile ikinci yarıda yakaladığı önemli fırsatları değerlendiremedi. Bugüne kadar kupaya adını yazdıramayan Wolfsburg bu kez de yarı finalde havlu attı..

Robert Lewandowski kaydettiği ikinci golle, Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 180'inci resmi maçında 100'üncü golüne ulaştı. Polonyalı forvet bunu gol sonrası sevinç gösterisi sırasında formasının altına giydiği ‘100' yazılı formayla gösterdi.

Maçı dağerlendiren Dortmund kaptanı Sebastian Kehl “Sonuçtan memnunuz ancak objektif olmak gerekirse bugün bazı pozisyonlarda şanslı olduğumuzu söylemek gerekir. Şimdi Bayern'in maçına bakacağız” dedi.

İlkay Gündoğan uzattı

Karşılaşma öncesi Dortmundlu taraftarlar futbolcularını konfeti yağmuruna tutarken, sakatlığı nedeniyle maçı tribünden izleyen İlkay Gündoğan'ın kulübüyle olan sözleşmesinin 30 Haziran 2016'ya kadar uzatıldığı haberi stadyum hoperlöründen duyuruldu.

Bayern'in rakibi ikinci ligten

Federasyon Kupası'nda Borussia Dortmund'un finaldeki rakibi bu akşam belli olacak. Ligde şampiyonluğunu garantilemiş olan Bayern Münih, ikinci lig temsilcisi Kaiserslautern'i kendi sahasında konuk edecek.

Bayern Münih, son üç lig maçında galibiyet alamamış olsa da zayıf rakibi karşısında zorlanması beklenmiyor. Çeyrek finalde Bayer Leverkusen'i saf dışı bırakan ikinci lig dördüncüsü Kaiserslautern ise her şeye rağmen rakibine sürpriz yapmaya çalışacak. Ancak tedbiri elden bırakmayan Kaiserslautern teknik direktörü “Bayern Münih gibi bir rakibe karşı şansa çok fazla ihtiyacımız olacak. Bana göre dünyanın en iyi takımına karşı mücadele edeceğiz” diye konuşuyor.

Bayern Münih – Kaiserslautern mücadalesi TSİ 21:30'da başlayacak.

2013-2014 sezonu Almanya Federasyon Kupası 17 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.