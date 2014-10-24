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Dünya
Deutsche Welle

İlk denemeler aralıkta

Dünya Sağlık Örgütü, 2015 yılı ortalarında yüz binlerce doz Ebola aşısının hazır olacağını bildirdi. İlk aşı denemelerinin ise aralık ayında yapılması planlanıyor.

24 Ekim 2014 18:53

Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'da ilk Ebola aşısı denemelerinin aralık
ayında başlayabileceğini, yüz
binlerce doz aşının da 2015 yılı ortasında hazır olabileceğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktör Yardımcısı Marie-Paule Kieny, “Etkilenen ülkelerde etkinlik
testlerinin aralık ayında başlatılabilmesi için elden gelen her şey yapılıyor” dedi.

Deneme aşamasındaki iki aşı, şu anda Ebola ile mücadelede öne çıkıyor. Kanada'da üretilen rVSV
adlı aşı araştırma için Cenevre'ye gönderilecek. Aynı zamanda İngiliz GlaxoSmithKline tarafından
üretilen ChAd3 adlı aşı da umut verici olarak nitelendiriliyor.

Beş farklı potansiyel aşının da üretim aşamasında olduğunu belirten Kieny, “Aşı sihirli bir kurşun
değil ancak hazır olduğunda salgını durdurma çabalarının iyi bir bölümünü oluşturabilir” şeklinde
konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Dünya SağlıkEbolaSağlıkBatı AfrikaGenel Direktör Yardımcısı Marie-Paule KienyCenevreGlaxoSmithKlineChAd3KienyDeutsche Welle Türkçe AFPBS/BK

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