İlk denemeler aralıkta

Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'da ilk Ebola aşısı denemelerinin aralık
ayında başlayabileceğini, yüz
binlerce doz aşının da 2015 yılı ortasında hazır olabileceğini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktör Yardımcısı Marie-Paule Kieny, “Etkilenen ülkelerde etkinlik
testlerinin aralık ayında başlatılabilmesi için elden gelen her şey yapılıyor” dedi.
Deneme aşamasındaki iki aşı, şu anda Ebola ile mücadelede öne çıkıyor. Kanada'da üretilen rVSV
adlı aşı araştırma için Cenevre'ye gönderilecek. Aynı zamanda İngiliz GlaxoSmithKline tarafından
üretilen ChAd3 adlı aşı da umut verici olarak nitelendiriliyor.
Beş farklı potansiyel aşının da üretim aşamasında olduğunu belirten Kieny, “Aşı sihirli bir kurşun
değil ancak hazır olduğunda salgını durdurma çabalarının iyi bir bölümünü oluşturabilir” şeklinde
konuştu.