'İlerleme var, tehlike sürüyor'



ABD Savunma Bakanı Hagel Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen basın toplantısında Kobani'deki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hagel, Kobani'de ABD öncülüğündeki hava saldırılarıyla IŞİD'e karşı "kısmen gelişme" kaydedildiğini söyledi. Ancak buna karşın IŞİD üyelerinin kentin dış mahallelerinde stratejik pozisyonları tutmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

“IŞİD'in püskürtülmesine yardımcı olmak için hava saldırılarıyla yapılabilecek her şeyi yapıyoruz” diyen Chuck Hagel, IŞİD'in yok edilmesi için savaşın uzun ve çetin olacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Hagel, Suriye'deki ılımlı isyancı güçlerin eğitimi ve IŞİD'e karşı mücadelede bu güçlere askerî teçhizat sağlanması noktasında Türkiye ile müzakerelerde mesafe kat edildiğini söyledi.